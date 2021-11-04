Надежда Лазаревич о ситуации с беженцами на границе: в мирное время гибнут люди. Они гибнут от безысходности
Новости Беларуси. Белорусский союз женщин не может оставаться равнодушным и безучастным к ситуации с беженцами, складывающейся у западных рубежей нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Татьяна Савчик, СТВ:
Ранее его представительницы уже обращались к мировому сообществу с призывами прекратить эскалацию конфликта. Однако белорусы, похоже, единственные сейчас, кто оказывает помощь людям не на словах, а на деле. Подробнее об этом поговорим с Надеждой Лазаревич, генеральным директором «Бобруйскагромаша», председателем организации промпредприятий в составе Белорусского союза женщин.
Татьяна Савчик:
Хотелось бы начать с той ситуации, которая сложилась у нас на границе с Польшей. Уже ни для кого не секрет – момент напряженный, острый, я бы даже сказала. Я знаю, что Белорусский союз женщин не остается в стороне от этой проблемы. Расскажите, какую гуманитарную помощь вы людям оказывали, что союз сделал на данный момент для людей?
Мы заняли очень активную позицию в рамках поддержки беженцев
Надежда Лазаревич, член Президиума Белорусского союза женщин:
Мы действительно заняли очень активную позицию в рамках поддержки наших беженцев, которые находятся на польской и литовской границах. Мы объявили гуманитарную акцию поддержки детям. К 1 сентября мы организовали с Белорусским союзом женщин и Витебской областью, жительницами Витебской области поддержку детей гуманитарной помощью. Также мы объявили и подготовили наше письменное обращение ко всем международным организациям в поддержку критической ситуации, в которой находятся сейчас наши беженцы. Там находятся и жены, и дети, и женщины, и больные.
Татьяна Савчик:
Все больше информации о том, что, я смотрю, и женщина беременная погибла, и мама троих деток…
«Мы обязаны поднять этот вопрос на международный уровень»
Надежда Лазаревич:
Да, это ужасная ситуация, когда в мирное время гибнут люди. Гибнут от безысходности, потому что на них никто не обращает внимание. Взяли их в заложники той ситуации, которая складывается, и искусственно наращивается конфликт между Республикой Беларусь и Польшей. Эти люди являются заложниками ситуации. И мы как женщины, как матери, как люди, которые не могут остаться в стороне, мы считаем, что мы обязаны поднять этот вопрос на международный уровень.
Татьяна Савчик:
Призывы к солидарности, вообще ваше обращение к мировому сообществу получили какую-то реакцию, даже со стороны польских коллег?
Надежда Лазаревич:
Я уверена, что мирные граждане, обычные граждане той же Польши видят ситуацию, они готовы поддержать. Мы видим и альтернативные польские каналы, которые показывают, что люди стараются попасть на границу и оказать первую медицинскую помощь, но им не дают возможность. Конечно, наше обращение, я уверена, отзывается в сердцах людей, которые переживают за жизнь эмигрантов.
Татьяна Савчик:
Между тем я знаю, что министр иностранных дел Польши заявил о том, что якобы их страна готова предоставлять мигрантам ту же самую гуманитарную помощь. Вы считаете, это заявление – это что-то громогласное? Есть ли в этом есть правда?
Как Польша реагирует на ситуацию с беженцами: «На сегодняшний момент обратной связи нет»
Надежда Лазаревич:
Вы знаете, если они готовы, пускай пустят нас, пускай пустят своих альтернативных врачей, которые готовы оказать им первую медицинскую помощь. Пускай покажут это на телевидении, даже на своем, чтобы мы видели, что есть обратная связь. К сожалению, на данный момент обратной связи нет. Люди действительно страдают, и каждый день мы получаем ситуацию на границе, когда люди искусственно выбрасывают на нашу границу, выталкивают под пистолетами, под угрозами смерти.
Ситуация действительно сложная, и мы от Белорусского союза женщин призываем всех не остаться безучастными к данной ситуации, помочь и максимально открыто показывать эту ситуацию в любых социальных сетях, показывать, что происходит на границе с Польшей и Литвой.
Татьяна Савчик:
В рамках этой ситуации на границе какова дальнейшая миссия Белорусского союза женщин?
Надежда Лазаревич:
Мы, конечно же, будем поддерживать наших граждан. Мы их называем уже нашими, потому что мы сопричастны к любой ситуации с любыми людьми, которые находятся в критической ситуации. Конечно, когда мы видим этих деток и женщин (и беременных), которые переживают за судьбу своих детей, в каком они состоянии – и моральном, и физическом. Поэтому, конечно, мы будем их поддерживать. Поддерживать в виде акций гуманитарных и также будем обращаться и стучаться во все двери, чтобы все-таки нас услышали и поддержали.
Вся правда о БМЗ. Была ли остановка цехов и как повлияли санкции? Большое интервью с гендиректором
Новости Беларуси. 37 лет в промышленном строю – Белорусский металлургический завод на неделе отметил свой день рождения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сегодня БМЗ входит в число пяти крупнейших предприятий республики по объему товарной продукции. Металлопродукция поставляется почти в 50 стран мира. Основной поток идет в Европу, на рынок Ближнего Востока и в страны СНГ. Такие результаты стоят за крепким трудовым коллективом.
Предприятие градообразующие, поэтому многие здесь трудятся с момента запуска первого цеха. Есть семейные династии. У металлургического завода были и трудные времена. Достаточно взять последние два года. Пандемия, конкуренция на рынке, которая обременяется санкциями, и различные фейки о забастовках в цехах. Но факты остаются неподдельными. Люди остаются на местах и работают на результат.
Юлия Стриго отправилась в Жлобин, чтобы пообщаться с рабочими и с генеральным директором БМЗ.
Юлия Стриго, корреспондент:
37 лет. Как развивалось предприятие все эти годы? Если проанализировать все эти 37 лет, к чему пришли сегодня?
Дмитрий Корчик, директор ОАО «БМЗ-управляющая компания холдинга «БМК»:
Предприятие сегодня имеет полный цикл производства, начиная от выплавки стали и заканчивая производством таких продуктов как металлокорд, который известен во всем мире и поставляется на мировые брендовые компании. Конструкционный прокат – это для автопрома европейского, включая автопромы. Трубная продукция – это, в первую очередь, трубы для нефтегазового комплекса, для добычи.
У нас зарегистрирован на нашем предприятии научно-технический центр, в котором работают в том числе и кандидаты наук, молодые ребята приходят. Это нам сегодня позволяет совместно с нашими потребителями двигаться вперед в части разработки новых видов продукции. Даже конструкционный прокат для подшипниковой марки стали. Мы сегодня поставляем уже промышленные (не опытные, а промышленные) партии на конвейерные заводы SKF, Krasnik, Timken – это мировые бренды по производству подшипников.
Юлия Стриго:
Можно ли сегодня сказать, что последние два года для БМЗ были трудными? 2020 год – это год пандемии, если оценивать нынешнее время, это санкционные меры. Как-то почувствовало предприятие это давление на себе?
Благодаря всему коллективу БМЗ, мы выдержали этот год
Дмитрий Корчик:
В тяжелый период 2020 года, безусловно, была серьезная поддержка и со стороны правительства, главы государства. Вы помните, что выделялись «ковидные» деньги, чтобы стабилизировать финансовое состояние многих предприятий республики, в том числе и БМЗ. Это все помогло. Прошлый год был очень сложный, когда внезапно эта пандемия, жесткие локдауны в Евросоюзе. Когда останавливались производства именно наших потребителей основных. Это серьезно сказалось и на финансовых потоках, и на заказах. Пришлось, безусловно, каким-то образом регулировать рабочий график. И благодаря, наверное, всему коллективу Белорусского металлургического завода, их профессионализму, пониманию сложной этой ситуации, мы выдержали этот год. Что касается санкций, 2021 год был нестабилен именно в части дефицита металлопродукции. Связано тоже с пандемией, работой китайских металлургов, резким ростом цен – связано с этим именно на рынке металлопродукции. Ну и, наверное, благодаря определенной работе наших клиентов в этом направлении, БМЗ не попал под санкции.
Цеха БМЗ были закрыты или это фейк?
Юлия Стриго:
Недавно в социальных сетях появилась информация, что БМЗ закрывает цеха, будет какая-то приостановка работы предприятия. Действительно ли это так или это какой-то миф? Давайте либо успокоим народ, либо проинформируем более точно.
Дмитрий Корчик:
Хочу озвучить несколько цифр для понимания. По итогам 9 месяцев экспорт металлопродукции в денежном выражении вырос в 1,5 раза, выручка, валютные поступления выросли в 1,5 раза. То есть мы в августе сработали вообще практически с рекордной цифрой – это 180 миллионов долларов выручки за месяц. При этом мы работаем с чистой прибылью. Прибыль от реализации за 9 месяцев составила 170 миллионов долларов уже в этом году. Все это – положительная рентабельность продаж, сокращение кредиторской задолженности, никакой вопрос об остановке цехов вообще не стоит.
Юлия Стриго:
Я знаю, что все-таки приостановка работы некоторых отделов будет и она непосредственно связана с одним очень интересным моментом, но мы на этом остановимся позже. А пока можем идти по цехам, наблюдать за процессом.
Юлия Стриго:
Мы сейчас находимся на том месте и возле той, так скажем, причины, почему будут плановые небольшие приостановки в процессе. Расскажите, с чем это связано?
«Практически в три раза, более чем в три раза будет сокращение выбросов»
Дмитрий Корчик:
В первую очередь этот проект рассчитан на улучшение экологической ситуации на самом предприятии и в регионе в том числе. Он очень актуален и с учетом даже того, что сегодня Евросоюз рассматривает введение экологических пошлин в перспективе именно для производителей металлургической продукции. Проект заключается в том, что основные уходящие газы от печи будут утилизироваться через определенную систему, в том числе тепло будет утилизироваться в печах-утилизаторах. Мы будем вторичное тепло использовать для технологии подогрева воды. Если вы видите, до реконструкции – 50 миллиграмм на метр кубический, то они станут 15,3. Практически в три раза, более чем в три раза будет сокращение выбросов.
«Здесь самые современные технологии, которые используются в металлургии»
Дмитрий Корчик:
Мы находимся во втором сортопрокатном цехе. Это самый молодой цех на нашем предприятии, ему в этом году исполнилось шесть лет. Здесь производится, о чем я говорил ранее, высокомаржинальные продукты. Это конструкционный прокат именно для автопрома, для подшипниковой марки стали, для производства подшипников. Здесь самые современные технологии, которые используются в металлургии, именно в прокате.
Юлия Стриго:
Сложный период для в целом всей страны – в 2020 году. Нашлись ли среди ваших сотрудников те, кто хотел пошатнуть ситуацию, навредить предприятию?
Это для меня было тоже очень важно, чтобы создать те условия, которые сегодня надо
Дмитрий Корчик:
К сожалению, были такие люди, которые своими призывами, своей, как говорят, жизненной позицией пытались, я прямо скажу, навредить производству. Последствия, наверное, были бы очень сложные и тяжелые. Основной костяк, коллектив это все прекрасно понимал. Я выходил в люди, я встречался, общался, выслушивал. Было много пожеланий, было много претензий – это для меня было тоже очень важно, чтобы где-то выстроить, немножко поменять работу и создать те условия, которые сегодня надо.
Юлия Стриго:
Каким вы видите предприятие через три года, на ваше 40-летие. Какие-то планы, мечты?
Дмитрий Корчик:
Самое главное, чтобы мы сформировали такой серьезный коллектив, чтобы мы были одна семья и двигались совместно вместе дальше вперед.