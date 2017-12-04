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Надежда Скардино занимает третье место в общем зачете Кубка мира после первого этапа

04.12.2017 - 11:09

Новости Швеции. Лучшие биатлонисты планеты завершили свои выступления в Эстэрсунде, где состоялся первый этап Кубка мира. Накануне на шведском снегу прошли гонки преследования у женщин и мужчин.

В соревнованиях прекрасной половины мы могли рассчитывать на призовое место Надежды Скардино, которая ранее порадовала победой в «индивидуалке». В пасьюте она уходила на дистанцию двенадцатой с отставанием от лидера в 46 секунд.

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Не допустив ни единого промаха на огневых рубежах, Надежда в итоге финишировала шестой.

От победившей в гонке немки Дениз Херрман она отстала на минуту и 19 секунд. Второе место у француженки Бреза, третье – у норвежки Олсбю.

Что касается представительниц Беларуси, помимо Надежды Скардино, то Ирина Кривко показала 22-й результат, а Дарья Юркевич и Надежда Писарева могут похвастать лишь позициями в пятом десятке.

Отметим, что Надежда Скардино занимает третье место в общем зачете Кубка мира после первого этапа.

Надежда Скардино

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