новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Надежно будем защищать наше небо»: очередную батарею ЗРК «Тор-М2» доставят из России в Беларусь

26.10.2017 - 10:04

Новости Беларуси. Белорусская армия усиливает обороноспособность. В нашу страну доставят очередную батарею зенитного ракетного комплекса «Тор-М2», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новое вооружение поступит в рамках договора с Россией о развитии военно-технического сотрудничества.

«Тор-М2» способен поражать авиацию противника, управляемые ракеты и другие элементы высокоточного оружия. Ключевые особенности комплекса – высокая маневренность, снайперская точность и способность вести огонь на ходу.

Игорь Голуб, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь:

В рамках продолжения нашего военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией был подписан очередной контракт на поставку в наши Вооруженные Силы 5-й батареи зенитного ракетного комплекса «Тор-М2». С получением 5-й батареи «Тор» мы повышаем боевой потенциал зенитных ракетных войск и надежно будем защищать наше небо.

Напомним, первые батареи зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» поступили в Беларусь в 2011 году. И за это время уже не единожды подтвердили свою боевую эффективность на военных полигонах.

«Надежно будем защищать наше небо»: очередную батарею ЗРК «Тор-М2» доставят из России в Беларусь

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Удалось создать широко разветвленную цифровую сеть связи: новые образцы техники белорусской армии
Удалось создать широко разветвленную цифровую сеть связи: новые образцы техники белорусской армии
Минобороны: всего в Беларуси около 200 воинских частей, в большинстве из них нарушений нет
Минобороны: всего в Беларуси около 200 воинских частей, в большинстве из них нарушений нет
Команды очень хорошо подготовлены: соревнования ОМОНа в Могилеве (фотофакт)
Команды очень хорошо подготовлены: соревнования ОМОН в Могилеве (фотофакт)
Мы выполнили боевую задачу и с чистой совестью возвращаемся домой: российские военные покинут Беларусь до 30 сентября
Мы выполнили боевую задачу и с чистой совестью возвращаемся домой: российские военные покинут Беларусь до 30 сентября
Выучка и уровень значительно выросли: по завершении «Запад-2017» Президент вручил награды отличившимся солдатам и офицерам
Выучка и уровень значительно выросли: по завершении «Запад-2017» Президент вручил награды отличившимся солдатам и офицерам
Александр Лукашенко: Я хочу поблагодарить всех журналистов, которые просто блестяще отработали на этих учениях
Александр Лукашенко: Я хочу поблагодарить всех журналистов, которые просто блестяще отработали на этих учениях
Александр Лукашенко: «Мы не будем воевать против кого бы то ни было, если нас никто не будет трогать»
Александр Лукашенко: «Мы не будем воевать против кого бы то ни было, если нас никто не будет трогать»
Я впечатлен, конечно: российские журналисты посетили авиаремонтный завод в Барановичах
Я впечатлен, конечно: российские журналисты посетили авиаремонтный завод в Барановичах
Все новости по теме Вооруженные силы Республики Беларусь
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru