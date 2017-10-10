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«Надо быть, в хорошем смысле, сумасшедшим» и «На сцене важна и морщинка»: актёры Минского областного драмтеатра о работе

10.10.2017 - 15:05

Новости Беларуси. Не хлебом единым жив человек. День работника культуры отметили в Беларуси 8 октября. В программе «Центральный регион» рассказали о Минском областном драматическом театре.

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