«Надо быть, в хорошем смысле, сумасшедшим» и «На сцене важна и морщинка»: актёры Минского областного драмтеатра о работе

Новости Беларуси. Не хлебом единым жив человек. День работника культуры отметили в Беларуси 8 октября. В программе «Центральный регион» рассказали о Минском областном драматическом театре.
Новости Беларуси. Не хлебом единым жив человек. День работника культуры отметили в Беларуси 8 октября. В программе «Центральный регион» рассказали о Минском областном драматическом театре.
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