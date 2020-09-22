«Надо посмотреть на это чудо природы». Александр Лукашенко сообщил о планах посетить Дальний Восток России
Новости Беларуси. 22 сентября Президент Беларуси на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко заявил о планах посетить дальневосточный регион России, сообщает БЕЛТА.
Глава государства рассказал, что на встречах Президент России Владимир Путин часто с теплотой вспоминает о Приморском крае.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Он уже больше говорит о Приморском крае, чем о Питере. Я ему однажды об этом сказал. Он все время настаивает на том, чтобы я обязательно там побывал и посмотрел, что сделано в последнее время. Я уже и детям сказал, что в следующем году выберем время. Озеро Байкал, Алтай, Приморье, Сахалин и Камчатка – все-таки надо побывать и посмотреть на это чудо природы.
Первый рейс между Москвой и Минском состоится 26 сентября. Какие требования к пассажирам?
Новости Беларуси. Первый рейс между Москвой и Минском почти после полугодового перерыва состоится в ближайшую субботу, 26 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Россия возобновляет авиасообщение с Беларусью. Изначально полеты будут выполняться раз в неделю.
Напомним, на фоне пандемии с 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Теперь запрет снят, но с некоторыми оговорками. Так, въехать в Россию смогут граждане Беларуси и лица, имеющие вид на жительство в нашей стране, а также документ, подтверждающий отрицательный результат теста на COVID-19. Его необходимо сделать не ранее, чем за три дня до вылета.
Пассажира также попросят заполнить и подать заявление о состоянии здоровья на контрольно-пропускном пункте. Предполагается, что такие анкеты будут распространяться на борту самолета.