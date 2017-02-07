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Надо узкие места находить и склеивать наши отношения: Президент Беларуси на встрече с губернатором Костромской области

07.02.2017 - 13:51

Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает Россию разбираться, прежде чем вводить запрет на поставки продовольствия из Беларуси. Тему возникающих споров относительно качества нашей продукции со стороны Россельхознадзора Президент поднял 7 февраля на встрече с губернатором Костромской области.

По мнению Александра Лукашенко струдничество Беларуси с российскими регионами укрепляет отношения двух стран, особенно в такие времена, когда они претерпевают ряд разногласий, в том числе по поставкам продукции. Кроме того, глава государства выразил обеспокоенность снижением торгово-экономического сотрудничества в Союзном государстве и ЕАЭС, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Костромская область давно является перспективным и очень надежным партнером нашей страны. В прежние времена объемы нашей взаимной торговли превышали рубеж 100 миллионов долларов. Не с каждой крупной страной у нас такой товарооборот сегодня. Но за последние два года объемы товарооборота значительно сократилась, что меня очень волнует. И встает вопрос: зачем мы создавали Единое экономическое пространство не только в нашем Союзном государстве, но и ЕврАзЭС? Зачем? В прошлом году мы грохнулись процентов на 40 в ЕврАзЭС и в этом на 20 – всего на 60 за два года. Вот создали интеграцию! Меня это волнует. Я об этом говорю, это вызывает какое-то непонимание и отторжение в Москве и в Минске. Но об этом надо говорить, надо узкие места находить и склеивать наши отношения.

Что же касается Костромской области, то это давний и надежный партнер Беларуси. Стороны заинтересованы в наращивании товарооборота и поиске неиспользованных резервов.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

Надо узкие места находить и склеивать наши отношения: Президент Беларуси на встрече с губернатором Костромской области

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