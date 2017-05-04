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Награждение за лучший материал о милиции, плодотворное сотрудничество с МВД и дискуссии: 4 мая на выставке «СМИ в Беларуси»

04.05.2017 - 19:59

Новости Беларуси. 4 мая в рамках выставки прошло награждение финалистов конкурса на лучший материал в СМИ о работе милиции. Выбор жюри был непростым, победителей выбирали из 180 претендентов. Также награды получили министр информации Лилия Ананич и пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт. Они удостоены медалью за плодотворное сотрудничество с ведомством.

Выставка «СМИ в Беларуси» традиционно становится дискуссионной площадкой. 4 мая говорили о роли органов местного самоуправления, о взаимодействии депутатов со средствами массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Георгий Атаманов, председатель постоянной комиссии Минского городского совета депутатов:
Средства массовой информации или журналистика – это четвертая власть. Все четыре власти должны взаимодействовать очень плотно. Вот такие встречи как раз помогут нам именно понять друг друга, услышать друг друга и принять меры к совместной работе в интересах жителей нашей страны, в частности столицы.

Награждение за лучший материал о милиции, плодотворное сотрудничество с МВД и дискуссии: 4 мая на выставке «СМИ в Беларуси»

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