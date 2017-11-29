«Находятся каждый на своей полочке»: где живут эмбрионы перед ЭКО и как выглядит жизнь длиной в 3 дня

Новости Беларуси. Инкубатор для эмбрионов показали в программе «Теледоктор».

Оксана Мордус, врач лабораторной диагностики, эмбриолог кабинета вспомогательных репродуктивных технологий консультативно-диагностического отделения УЗ «Городской клинический родильный дом №2» г. Минска:

Эмбриончики здесь находятся каждый на своей полочке. Здесь три полочки.

Здесь живут эмбрионы за герметично закрытыми дверьми.

Эмбрионы наблюдаются не более одного раза в сутки.



На 3-5-ые сутки после оплодотворения врач-репродуктолог помещает эмбрион в матку при помощи тонкого катетера



Оксана Мордус:

Это – эмбрионы трёхдневные, очень высокого качества, готовые к переносу в полость матки будущей мамы.

Так выглядят 5-дневные эмбрионы, которые готовятся к имплантации.

Вот эти пузырёчки, которые имеются на поверхности оболочки – это говорит о том, что эмбрион на стадии бластоцисты, готовится к выходу из оболочки. Это – высокоразвитый эмбрион.

Вот эмбрион уже на стадии выхода из оболочки.



Эмбрион готов к имплантации, когда он уже покидает свою оболочку. Эмбрион, который не способен выйти из оболочки, к сожалению, имплантироваться не будет.