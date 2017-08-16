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«Наиболее опасны лисы и енотовидные собаки»: что делать, если встретили дикое животное

16.08.2017 - 12:03

В последнее время все чаще говорят о том, что дикие животные идут к людям, причем не только в маленьких населенных пунктах, но и в больших городах. Но самое страшное, что зачастую они несут с собой опасное заболевание – бешенство.

Разъяснил эту ситуацию, а также дал полезные рекомендации по поведению с такими животными заведующий кафедрой охотоведения БГТУ Александр Козорез в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Александр Козорез, заведующий кафедрой охотоведения БГТУ:
В больших городах существуют целые популяции диких животных, таких как лисы, каменные куницы. С точки зрение заражения бешенством для человека наиболее опасны лисы и енотовидные собаки. Бешенство передается через слизистую, через слюну, кровь. От ежей бешенством заразиться нельзя. Однако ежи на иголках могут быть клещи и болезнетворные бактерии. И человек, уколовшись, может получить заражение.

Самый главный признак бешенства – это неадекватное поведение животного. Если дикое животное идет к человеку, не боится его и проявляет признаки агрессии – явно с ним что-то не так.

Если вы встретили агрессивное дикое животное, не пытайтесь с ним контактировать, вызовите МЧС. Если все же произошел контакт с диким животным (например, вы погладили животное или оно вас обслюнявило) и есть какие-то сомнения, что оно больно, нужно сразу обращаться к врачу, не дожидаясь симптомов.

Подробнее – в видеосюжете.

«Наиболее опасны лисы и енотовидные собаки»: что делать, если встретили дикое животное

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