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Накануне селекторного совещания у Президента к уборочной кампании приступили все регионы Беларуси

02.08.2017 - 08:46

Новости Беларуси. Белорусские аграрии приближаются к миллионному рубежу по намолоту зерна. Накануне к жатве приступили все регионы нашей страны. Впереди еще много работы – в планах собрать каравай весом более 7 миллионов тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ход уборочной кампании обсудят 2 августа на селекторном совещании, которое проведет Президент Беларуси. О состоянии дел доложат руководители регионов. Они будут находиться на прямой связи с Минском. Как сохранить урожай, хватает ли у сельчан ресурсов, состояние техники – тем для разговора немало.

Накануне селекторного совещания у Президента к уборочной кампании приступили все регионы Беларуси

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