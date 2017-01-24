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Наказать рублем, чтобы больше не было повадно: НОК о судебном иске за отстранение мужской команды каноистов

24.01.2017 - 13:36

Новости Беларуси. Судебный иск в отношении Международной федерации каноэ о возмещении морального и материального ущерба готовит Беларусь за отстранение мужской команды каноистов от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Об этом 24 января сообщили в Национальном олимпийском комитете страны.

Отметим, на подготовку спортсменов к Олимпиаде за четырехлетний цикл было потрачено более 40 миллиардов неденоминированных рублей. Кроме того, 80 тысяч долларов составили расходы на услуги адвокатов. Таким образом, речь идет о сумме в 2 миллиарда долларов.

О том, что Спортивный арбитражный суд снял дисквалификацию с мужской команды, стало известно накануне. Годичное отстранение от участия в соревнованиях отменили за недостатком улик против нашей сборной. При этом, как отметили в НОК, белорусская сторона в невиновности гребцов была абсолютно уверена, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Анатолий Котов, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:
Дело было шито белыми нитками с самого начала. Для нас важная задача, в том числе гражданского иска, который мы будем предъявлять, – наказать их рублем так, чтобы больше не было повадно не только им, но и любой другой федерации безосновательно принимать такие волюнтаристские и непродуманные решения.

Напомним, в употреблении запрещенных препаратов белорусских спортсменов заподозрили во время подготовки к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Инцидент произошел во Франции. Долгие разбирательства не позволили белорусам выступить на главных стартах четырехлетия. Шансы команды на успех были высоки (здесь подробнее).

Наказать рублем, чтобы больше не было повадно: НОК о судебном иске за отстранение мужской команды каноистов

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