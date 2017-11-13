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«Наконец-то мы в элите и очень достойно сыграли»: Александр Василевский об участии Беларуси в Fed Cup

13.11.2017 - 12:03

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» Александр Василевский – экс-капитан сборной Республики Беларусь в матче Кубка Дэвиса.

Точкой отсчета самых престижных женских соревнований стал 63-й год. За 54 года наши соперницы – американки – завоевали 17 почетных трофеев Кубка Федерации. Мы в финале впервые. Если полистать историю теннисных соревнований, как долго мы шли к этому?

Александр Василевский, экс-капитан сборной Республики Беларусь в матче Кубка Дэвиса:
Старт наша команда в Кубке Федерации приняла в 1994 году. Тогда еще играла наша легендарная белорусская теннисистка Наталья Зверева. Затем не было таких больших успехов. Несколько лет наша команда врывалась с большим трудом в элиту. И вот наконец-то мы в элите и очень достойно сыграли в этом году.

И все-таки за счет чего мы выигрывали у гораздо более рейтинговых соперниц?

Александр Василевский:
Наша команда была очень сплоченная во всех этих матчах. Играть за страну – большая честь, и девочки это прекрасно понимали и выжимали из себя всё, что могли. Большая сплоченность нашей команды и вера в победу до конца.

Можно сказать, что это и есть белорусский характер – никогда не сдается, пробивной, всегда вперед, особенно, кода тяжелее всего?

Александр Василевский:
Однозначно, это наш характер, наших спортсменов, наших людей – бороться всегда до конца, до последнего мяча.

«Наконец-то мы в элите и очень достойно сыграли»: Александр Василевский об участии Беларуси в Fed Cup

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