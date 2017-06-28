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Нас интересуют маленькие трактора и автобусы: вьетнамская делегация посетила МАЗ

28.06.2017 - 13:49

Новости Беларуси. Во Вьетнаме планируют открыть производство белорусских автобусов. По предварительным подсчетам, это принесет около 50 миллионов долларов в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что в юго-восточную страну отправят около полутысячи единиц городского транспорта. К таким договоренностям партнеры пришли на бизнес-форуме, который прошел в Минске в рамках официального визита в Беларусь президента Вьетнама Чан Дай Куанга.

А 28 июня зарубежная делегация посетила Минский автомобильный завод. Кроме автобусов и грузовиков, азиатских партнеров заинтересовали наши велосипеды и мотоциклы. Такой вид транспорта во Вьетнаме очень популярен. Кстати, уже осенью недалеко от Ханоя откроется завод по производству наших МАЗов. Крупный проект принесет Беларуси около 40 миллионов долларов в год.

Фам Бин Мин, заместитель премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам:
В первую очередь нам интереса техника, которая соответствует нашим условиям – это маленькие трактора и автобусы. Мы очень рады, что МАЗ создает совместное предприятие во Вьетнаме. Вы будете заниматься локализацией. Хотим, чтобы совместное предприятие работало успешно. Это яркий хороший пример нашего сотрудничества.

Нгуен Ханг, учредитель белорусско-вьетнамского предприятия:
Будете обучать нашу эксперт-группу, которая проводит ремонт, гарантийное обслуживание. А после этого мы будем обучать. Я считаю, что это обеспечит хороший сервис и ремонт техники МАЗ.

В целом, условия выхода на вьетнамский рынок для нашей продукции очень выгодные. Несколько лет белорусскую технику буду поставлять в эту страну без пошлин. Это повышает ее конкурентоспособность. В целом, Беларусь готова увеличить экспорт во Вьетнам по разным позициям. Ханой, в свою очередь, намерен реализовывать проекты в сельском хозяйстве, промышленности и туризме.

28 июня официальный визит президента Вьетнама в Беларусь завершится.

Нас интересуют маленькие трактора и автобусы: вьетнамская делегация посетила МАЗ
Вьетнамская делегация посетила Минский автомобильный завод
Фото. Вьетнамская делегация посетила Минский автомобильный завод
Вьетнамская делегация посетила Минский автомобильный завод
Фото. Вьетнамская делегация посетила Минский автомобильный завод
Вьетнамская делегация посетила Минский автомобильный завод
Фото. Вьетнамская делегация посетила Минский автомобильный завод
Вьетнамская делегация посетила Минский автомобильный завод
Фото. Вьетнамская делегация посетила Минский автомобильный завод
Вьетнамская делегация посетила Минский автомобильный завод
Фото. Вьетнамская делегация посетила Минский автомобильный завод
Вьетнамская делегация посетила Минский автомобильный завод
Фото. Вьетнамская делегация посетила Минский автомобильный завод
Вьетнамская делегация посетила Минский автомобильный завод
Фото. Вьетнамская делегация посетила Минский автомобильный завод

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