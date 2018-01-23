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«Нам обещали, что нас снесут»: как живут пенсионеры в посёлке на берегу Свислочи

23.01.2018 - 10:15

На подворье Нины Халидовы живут и куры, и кролики. А самое интересное, что мы находимся практически в самом центре Минска, на улице Крайней. Такое название она получила не случайно, более полувека назад эта улица разделяла улицу и деревню, домов здесь было, конечно, больше. Сейчас осталось их около восьми. Именно на этой улице располагалось имение панского управляющего, вокруг которого и образовался поселок.

Нина Халидова, жительница частного сектора:
В нашем поселке ещё есть улица Серебрянская, Серебрянский переулок, образуется такой как бы квадрат. Во всем поселке 40 домов, больше, наверное, тут не будет.

Всю жизнь, сколько я жила, нам обещали, что вы тут не стройтесь, ничего не делайте, вас снесут. И нас всё сносят и сносят.

Чем занимаются в посёлке? Что радует пенсионеров?

Смотрите – в видеоматериале.

Как живут пенсионеры в посёлке на берегу Свислочи? Репортаж СТВ
Хозяйство Нины Халидовой
Фото. Хозяйство Нины Халидовой
Жизнь пенсионеров в посёлке
Фото. Жизнь пенсионеров в посёлке
Хозяйство Нины Халидовой
Фото. Хозяйство Нины Халидовой
Велодорожка возле посёлка
Фото. Велодорожка возле посёлка

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