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«Наниматель не имеет права всех огулом привлекать к материальной ответственности»

04.06.2017 - 19:48

Новости Беларуси. Настоящий скандал разразился вокруг гомельского молокозавода. Недостачу молока руководство разделило практически на всех работников, начиная от уборщицы и заканчивая начальником цеха. Справедливо ли это, рассказали в программе «Открытый разговор».

София Гришутина, главный правовой инспектор Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса:
Вопрос непростой. Хотя, на первый взгляд, казалось бы, акт инвентаризации есть, договор о коллективной материальной ответственности есть. Следовательно, все, кто его подписал и должны возмещать данный ущерб. Но, на самом деле всё не так просто.

Недостаточно для нанимателя того, что он заключил договор о коллективной материальной ответственности с данным коллективом.

Недостаточно акта инвентаризации. Законодательство требует, чтобы наниматель представил доказательства, что, действительно, имеется вина работников в причинении данного ущерба предприятию. Наниматель не имеет права всех огулом привлекать к материальной ответственности.  
Илона Волынец, СТВ:
А, вообще, скажите, договоры о коллективной ответственности распространены в Беларуси?

София Гришутина:
Действительно, наниматель очень часто использует договоры  о коллективной материальной ответственности. Например, работник склада.

На складе работает заведующий и четыре кладовщика.

И каждый из них занимается приёмом и отгрузкой продукции. Здесь невозможно разграничить их ответственность индивидуальную, здесь необходимо заключать договор  о коллективной материальной ответственности.

Надежда Шахалай, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:
Следует помнить то, что при возникновении споров, вину в причинении ущерба наниматель не обязан доказывать. По сути, есть факт причинения ущерба – этого будет достаточно.

Работник может сам доказать отсутствие своей вины


Илона Волынец:
Предположим, «молоко убежало» на предприятии, когда работник, вообще, в отпуске находился. Но с ним заключён договор о коллективной ответственности. И что – ему платить за это молоко?

Надежда Шахалай:
Здесь, наверное, будет, всё-таки, иметь существенное  значение сам день причинения ущерба и сопоставление данных о том, где находился работник.

София Гришутина:
Работал ли он в этот период.  Допустим, если женщина находится в отпуске по уходу за ребёнком. Она совсем недавно ушла в этот отпуск и, как раз, обнаружила инвентаризация ущерб. Если женщина попадет в этот период – от последней инвентаризации до первого дня обнаружения ущерба – то она тоже будет нести ответственность наравне с другими.  

Материальная ответственность – кто платит за недостачу и ущерб?

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