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«Наниматель обязан выгнать работника в отпуск»: 4 года без отдыха проработала гомельчанка

30.06.2017 - 21:39

Новости Беларуси. Вопрос от телезрителя программы «Открытый разговор».

Вероника, Гомель:
За 4 года работы ни разу не ходила в отпуск. Наниматель отказывается выплачивать компенсацию. Правомерно ли он поступает?

Вадим Григорьев, практикующий консультант в области трудовых отношений и оплаты труда:
Уже из самого вопроса видно, что наниматель допускает строгое нарушение законодательства о труде.

Он 4 года не предоставлял работнику отпуск.

Илона Волынец, СТВ:
Может, работник такой трудоголик?

Вадим Григорьев:
Может быть, и работник такой трудоголик. Но предоставление отпуска в Республике Беларусь – это обязанность нанимателя, а не право работника. Наниматель обязан выгнать работника в отпуск, чтобы тот отдохнул, восстановил собственные силы и с новыми силами приступил к трудовому процессу.

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