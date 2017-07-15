Нападал с ножом только на иностранных туристов: что известно о преступнике из Хургады

Новости Египта. В ФРГ подтвердили информацию о гибели двух немецких граждан при нападении в египетском курортном городе Хургада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, злоумышленник атаковал отдыхающих в одной из местных гостиниц.

Причем нападал с ножом только на иностранных туристов. На месте погибли две гражданки Германии, ранения получили две женщины из Армении, жительница Чехии и россиянка.

Что послужило причиной к нападению, пока неизвестно. Следователи рассматривают как версию бытового конфликта, так и возможность теракта по инициативе одной из экстремистских организаций. Известно лишь, что злоумышленнику 28 лет и он неплохо владеет немецким.