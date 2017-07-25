Нападавший с бензопилой в швейцарском Шаффхаузене объявлен в международный розыск

Новости Швейцарии. Устроивший нападение с бензопилой в швейцарском Шаффхаузене объявлен в международный розыск. Создана специальная комиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжается опрос свидетелей. Четверо пострадавших уже выписаны из больницы. Еще один человек продолжает лечение. Его жизни ничего не угрожает.

Напомним, 24 июля днем вооруженный бензопилой мужчина ворвался в филиал местной страховой компании и ранил пятерых, после чего скрылся на автомобиле (здесь подробнее).