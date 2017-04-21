новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Нападение на приемную управления ФСБ в Хабаровске: кадры с места событий

21.04.2017 - 16:18

Новости России. Вооруженное нападение совершено на управление Федеральной Службы Безопасности России в Хабаровске. Злоумышленник вошел в здание и, не пересекая установленную зону технического контроля, открыл беспорядочный огонь. Погиб сотрудник ФСБ и один из посетителей. Еще один ранен.

Нападавшего ликвидировали. Его личность уже установлена – это житель Хабаровского края 1999 года рождения. Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе. Сейчас место происшествия и две ближайшие улицы оцеплены. Ведутся оперативно-следственные действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ооруженное нападение совершено на управление Федеральной Службы Безопасности России в Хабаровске

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Городке 24-летний мужчина стрелял в компанию молодых людей
Теракт в Белфасте: злоумышленники расстреляли полицейских, выходивших с автозаправочной станции
Теракт в Белфасте: злоумышленники расстреляли полицейских, выходивших с автозаправочной станции
Неизвестный открыл стрельбу по автомобилю около ресторана в Стамбуле
Неизвестный открыл стрельбу по автомобилю около ресторана в Стамбуле: ранены два человека
В Швейцарии злоумышленник открыл огонь по полицейским
В Швейцарии злоумышленник открыл огонь по полицейским: ранены двое стражей порядка
Стрельба в Баварии: 4 человека ранены
Стрельба в Баварии: нападавший экстремист оказался рейхсбюргером
В столице Йемена в результате авиаобстрела траурной процессии погибли более 200 человек, 530 ранены
В столице Йемена в результате авиаобстрела траурной процессии погибли более 200 человек, 530 ранены
Германия
В Германии полиция застрелила мужчину, который хотел расправиться с соседом, изнасиловавшим его дочь
В американском городе Урбан-Шампейн около университета неизвестный открыл стрельбу: с места преступления стрелок скрылся
В американском городе Урбан-Шампейн около университета неизвестный открыл стрельбу: с места преступления стрелок скрылся
Все новости по теме Стрельба
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru