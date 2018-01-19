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Нападение на школу в Улан-Удэ: кадры с места происшествия

19.01.2018 - 11:43

Новости России. Три ученика и учитель пострадали в результате вооруженного нападения на одну из школ в Улан-Удэ. 
В класс зашел старшеклассник с топором и коктейлем Молотова. Из-за того, что подросток принес с собой зажигательную смесь, произошло возгорание. 

Нападавший пытался покончить с собой – здесь подробнее

Информация о количестве нападавших разнится. Российские информагентства сообщают, что было три человека в масках. 
По данным СК РФ, возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних». Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

СК о трагедии в школе в Улан-Удэ: Нападавший задержан и госпитализирован после попытки суицида (читать далее).

Школа в Улан-Удэ

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