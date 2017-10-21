Нападение с ножом в Мюнхене: что известно

Новости Германии. Срочные сообщения приходят из немецкого Мюнхена. Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранения получили четыре человека.

Медики заявили, что их жизни вне опасности. Место, где произошло нападение, оцеплено. Небо над городом барражируют вертолеты.

Жуткий инцидент расследуют в Польше. 20 октября в городе Сталева-Воля было совершено нападение с ножом. Один человек погиб, еще 8 получили ранения. Некоторые в критическом состоянии. Злоумышленника задержали. Министр внутренних дел Польши заявил, что нападавший психически нездоров.