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Нападение с ножом в Мюнхене: что известно

21.10.2017 - 16:15

Новости Германии. Срочные сообщения приходят из немецкого Мюнхена. Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранения получили четыре человека.

Медики заявили, что их жизни вне опасности. Место, где произошло нападение, оцеплено. Небо над городом барражируют вертолеты.

В центре Мюнхена неизвестный напал на прохожих с ножом

Полиция Мюнхена задержала возможного нападавшего на прохожих с ножом

Жуткий инцидент расследуют в Польше. 20 октября в городе Сталева-Воля было совершено нападение с ножом. Один человек погиб, еще 8 получили ранения. Некоторые в критическом состоянии. Злоумышленника задержали. Министр внутренних дел Польши заявил, что нападавший психически нездоров.

В Польше 27-летний мужчина напал на посетителей ТЦ с ножом: ранены 9 человек

Нападение с ножом в Мюнхене: что известно

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Фото: dailymail.co.uk
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Изображение носит иллюстративный характер
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