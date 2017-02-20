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Нападение в ТЦ «Европа» в Минске: 20 февраля начнутся слушания по уголовному делу

20.02.2017 - 09:01

Новости Беларуси. 20 февраля в Минске начнутся слушания по резонансному уголовному делу. Перед судом предстанет преступник, который совершил умышленное убийство в торговом центре «Европа». Заседание в Мингорсуде будет открытым. Потерпевшими по уголовному делу признаны три женщины, а также родственники погибшей.

Это произошло в октябре. Молодой человек с бензопилой и кувалдой в торговом центре устроил настоящую кровавою бойню. Жертв он выбирал среди работников и посетителей. Нападавшего задержали. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что несовершеннолетний в момент преступления осознавал значение своих действий и мог руководить ими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нападение в ТЦ «Европа» в Минске: 20 февраля начнутся слушания по уголовному делу

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