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Нападение в ТЦ «Европа» в Минске: прокурор запросил виновнику трагедии 15 лет лишения свободы

27.02.2017 - 16:29

Новости Беларуси. Прокурор запросил виновнику трагедии в торговом центре «Европа» 15 лет лишения свободы. Сторона обвинения считает полностью доказанной вину Казакевича. За время слушаний, а они начались 20 февраля, подсудимый признал свою вину, но не раскаялся.

Трагедия произошла в октябре 2016 года. Владислав Казакевич, войдя в торговый центр с бензопилой и топором, напал на продавцов, одна женщина погибла на месте. Потерпевшими по уголовному делу признаны три женщины, а также родственники погибшей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нападение в ТЦ «Европа» в Минске: прокурор запросил виновнику трагедии 15 лет лишения свободы

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