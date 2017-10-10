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Направления международной деятельности и внутригосударственные процедуры: темы заседания глав стран ЕАЭС в Сочи

10.10.2017 - 23:29

Новости Беларуси. Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Россию для участия в заседаниях Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повестка саммита глав государств СНГ насыщенная. Рассмотреть планируют 17 вопросов. Говорить будут о взаимодействии и на пространстве Содружества, совершенствовании деятельности Межпарламентской ассамблеи СНГ и ее адаптации к современным реалиям.

В этот же день в Сочи пройдет и заседание Высшего Евразийского экономического совета. Лидеры стран ЕАЭС рассмотрят 16 вопросов. Это и реализация цифровой повестки союза, и основные направления международной деятельности, и внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу договора о Таможенном кодексе.

Направления международной деятельности и внутригосударственные процедуры: темы заседания глав стран ЕАЭС в Сочи

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