Направления международной деятельности и внутригосударственные процедуры: темы заседания глав стран ЕАЭС в Сочи

Новости Беларуси. Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Россию для участия в заседаниях Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повестка саммита глав государств СНГ насыщенная. Рассмотреть планируют 17 вопросов. Говорить будут о взаимодействии и на пространстве Содружества, совершенствовании деятельности Межпарламентской ассамблеи СНГ и ее адаптации к современным реалиям.

В этот же день в Сочи пройдет и заседание Высшего Евразийского экономического совета. Лидеры стран ЕАЭС рассмотрят 16 вопросов. Это и реализация цифровой повестки союза, и основные направления международной деятельности, и внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу договора о Таможенном кодексе.