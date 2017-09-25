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Нарколог об алкоголизме: «Это – болезнь. И основное, что должны знать наши пациенты – то, что это лечится и лечится успешно»

25.09.2017 - 20:11

Новости Беларуси. Чем считать алкоголизм – болезнью или привычкой, обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Татьяна Будницкая, заведующая наркологическим отделением лечения алкоголизма у женщин ГУ «Республиканский научно-практический центр психического здоровья»:
Это, на самом деле, болезнь, это никакая не привычка. И то, что в обществе думают, что это – привычка, порождает такую иллюзию, что, если это – привычка, можно самостоятельно отказаться от употребления. Нет. Это – болезнь. И она лечится.

До этой границы – в 6 раз меньше побочных эффектов: сколько спиртного можно выпить мужчине и женщине?

И основное, что должны знать наши пациенты – то, что это лечится и лечится успешно. 

Алкоголики, котики и громкий телевизор: проблемные соседи – «Что происходит»

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