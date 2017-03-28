новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Народная артистка СССР Тамара Нижникова стала обладательницей главной театральной премии Беларуси – «Хрустальной Павлинки»

28.03.2017 - 08:35

Новости Беларуси. Главную театральную премию года вручили накануне в Минске. Обладательницей статуэтки «Хрустальная Павлинка» стала народная артистка СССР Тамара Нижникова. Правда, сама оперная дива на церемонии не присутствовала из-за плотного гастрольного графика.

Уже более 20 лет в международный день театра Белорусский союз театральных деятелей отмечает специальными наградами выдающихся людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дударев, председатель Белорусского союза театральных деятелей:
Прэмія гэта ўручаецца з 1992 года. «Паўлінак» мы іншым годам ўручалі і па дзве, а адзін год – юбілейны, калі 20-ы год адзначалі – аж тры. Неяк так павялося, той, хто атрымлівае крыштальную зорку, у хуткім часе атрымлівае і ганаровае званне.

Наградами были отмечены и другие артисты. Приз «Хрустальный ангел» получил Олег Рихтер, ведущий мастер сцены кукольного театра «Лялька». «Хрустальной звездой» наградили Валерия Шушкевича за большой вклад в развитие театрального искусства. Самый яркий дебют Ольги Жалезкой получил «Хрустальный цветок».

За время существования премии ее получали такие легенды, как Ростислав Янковский, Геннадий Овсянников, Наталия Гайда и многие другие.

Народная артистка СССР Тамара Нижникова стала обладательницей главной театральной премии Беларуси – «Хрустальной Павлинки»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

27 марта – Всемирный день театра
Обладателя Гран-при ХII Международного молодежного театрального форума «М@rt.контакт» назовут 27 марта
Обладателя Гран-при ХII Международного молодежного театрального форума «М@rt.контакт» назовут 27 марта
Аляксандр Васько, акцёр: Тэатр лялек – мастацтва каманднае!
Маттео Спьяцци
Год итальянской культуры стартовал в Беларуси: Маттео Спьяцци, итальянский театральный режиссёр в программе «УТРО» на СТВ
О проблемах через театр: в Дзержинске представили проект, направленный на борьбу с пагубными привычками
О проблемах через театр: в Дзержинске представили проект, направленный на борьбу с пагубными привычками
Международный рождественский фестиваль батлеечных театров 12 января открылся в Минске
Международный рождественский фестиваль батлеечных театров 12 января открылся в Минске
Александр Жданович
III Международный Рождественский фестиваль батлеечных и кукольных театров «Нябёсы» пройдёт 12-15 января в Минске
Традиции народного кукольного театра «Батлейка» начали возрождать в Брестской области
Традиции народного кукольного театра «Батлейка» начали возрождать в Брестской области
Все новости по теме Театр
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru