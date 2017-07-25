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Народному артисту Беларуси Дмитрию Смольскому исполняется 80 лет 25 июля

25.07.2017 - 10:56

Новости Беларуси. С юбилеем выдающегося музыканта поздравил Президент Александр Лукашенко, отметив, что с именем Дмитрия Смольского связаны значительные достижения белорусской композиторской школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автор 15 симфоний, ораторий и опер, среди которых ставшие событиями в музыкальной истории нашей страны – «Седая легенда» и «Франциск Скорина». Маэстро еще и воспитал не одно поколение композиторов – более полувека Смольский преподавал в Белорусской государственной консерватории.

Народному артисту Беларуси Дмитрию Смольскому исполняется 80 лет 25 июля

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