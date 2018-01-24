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Народному артисту России, альтисту и дирижёру Юрию Башмету – 65!

24.01.2018 - 12:08

Новости России. Юрий Башмет отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Народному артисту России, всемирно известному альтисту и дирижеру – 65 лет. В нашей стране он хорошо известен своим фестивалем. Более десятилетия Башмет собирает в Минске звезд академической музыки исполнительского искусства. Проект стал неотъемлемой частью культурной жизни Беларуси и приобрел мировой статус.

Артист – один из самых титулованных музыкантов современности.

С юбилеем Юрия Башмета поздравил Президент Беларуси.

Народному артисту России, альтисту и дирижёру Юрию Башмету – 65!

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