Народные артисты Беларуси Анастасия Москвина и Александр Тиханович в программе «12 чудес в новогоднюю ночь».
Народные артисты Беларуси Анастасия Москвина и Александр Тиханович в программе «12 чудес в новогоднюю ночь».
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|Автор Интернет-приложения Александр Агейчик в программе «12 чудес в новогоднюю ночь»
|Милиционер Сергей Баталко в программе «12 чудес в новогоднюю ночь»
|Пилот Владимир Борисов и бортпроводник Татьяна Островская в программе «12 чудес в новогоднюю ночь»
|Фотограф Сергей Плыткевич в программе «12 чудес в новогоднюю ночь»
|Народный учитель Беларуси Валерий Барашков в программе «12 чудес в новогоднюю ночь»