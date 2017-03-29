Народные артисты Беларуси Анатолий Ярмоленко и Валерий Иванов в программе «УТРО» на СТВ

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси, художественный руководитель ансамбля «Сябры»; народный артист Беларуси, композитор Валерий Иванов.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси, художественный руководитель ансамбля «Сябры»; народный артист Беларуси, композитор Валерий Иванов.
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