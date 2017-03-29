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Народные артисты Беларуси Анатолий Ярмоленко и Валерий Иванов в программе «УТРО» на СТВ

29.03.2017 - 10:20

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси, художественный  руководитель  ансамбля «Сябры»; народный артист Беларуси, композитор Валерий Иванов.

Анатолий Ярмоленко

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