Народные гулянья и концерты: Минск празднует День Победы

Новости Беларуси. Беларусь отмечает День Победы. Народные гуляния продолжаются во всех уголках страны. В столице по традиции это набережная Свислочи на проспекте Победителей и парк Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

72-я годовщина пусть и не юбилейная, но масштаб праздника от этого не меньше. Особая атмосфера полностью захватила город. Радость и гордость за мирное небо чувствуется буквально в каждом уголке столицы.

По-настоящему зрелищной стала еще одна развлекательная площадка около Дворца спорта. Поддерживать праздничное эхо помогает яркая концертная программа. На одной сцене песни победного мая исполняют творческие коллективы и звезды белорусской эстрады. А еще выставки, конкурсы – все в режиме нон-стоп.