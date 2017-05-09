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Народные гулянья и концерты: Минск празднует День Победы

09.05.2017 - 20:08

Новости Беларуси. Беларусь отмечает День Победы. Народные гуляния продолжаются во всех уголках страны. В столице по традиции это набережная Свислочи на проспекте Победителей и парк Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

72-я годовщина пусть и не юбилейная, но масштаб праздника от этого не меньше. Особая атмосфера полностью захватила город. Радость и гордость за мирное небо чувствуется буквально в каждом уголке столицы.

По-настоящему зрелищной стала еще одна развлекательная площадка около Дворца спорта. Поддерживать праздничное эхо помогает яркая концертная программа. На одной сцене песни победного мая исполняют творческие коллективы и звезды белорусской эстрады. А еще выставки, конкурсы – все в режиме нон-стоп.

Народные гулянья и концерты: Минск празднует День Победы

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