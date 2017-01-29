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Народный мастер из Слонима Надежда Салейко превратил свой дом в выставочный зал

29.01.2017 - 13:22

Новости Беларуси. Дом, в котором поселилось искусство. Только в 2016 году его посетили более трех тысяч туристов. Этот адрес в Слониме известен практически каждому. В усадьбе второй этаж стал выставочным залом, в котором периодически устраивают презентации многие начинающие мастера района.

Основное же внимание привлекают работы хозяйки дома. Надежда Салейко освоила уникальную технику керамики – имитацию металла. В этом помогло мастеру художественное образование, а где-то и женская смекалка.

Надежда Салейко, народный мастер:
Это моя первая работа. И вот она висит не обожженная до сих пор для того, чтобы людям не казалось, что это просто так, что это просто с неба упало и все – ты стал счастлив в один день.

Деревянные рамы для работ изготавливает муж Надежды – плотник. К семейному творчеству подключился и сын, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Народный мастер из Слонима Надежда Салейко превратил свой дом в выставочный зал

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