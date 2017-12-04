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«Нас штрафуют, в общем-то, совершенно ни за что, просто грабят»: Зиссер приводит примеры

04.12.2017 - 18:32

Новости Беларуси. Эксперт рассказал две истории о штрафах во время ток-шоу «Что происходит».

Юрий Зиссер, основатель и совладелец крупнейшего интернет-портала в Беларуси:
Я бы хотел заострить внимание на двух моментах, которые Декрет никак не учитывает, но непосредственно влияют на бизнес. Просто примеры. Пример первый: рекламная деятельность. Там настолько всё зарегулировано, что ничего нельзя: ни реклама массажных салонов…

Регистрация рекламных игр – это, вообще, уникальная для мира вещь.

Нигде больше в мире такого нет, у нас – есть, и никто не собирается отменять. Даже в соцсетях нельзя рекламные игры. Я даже сказал, что мы никогда в жизни не будем делать рекламных игр, потому что нас дважды оштрафовали на голом месте. Начальник отдела в министерстве сказал: «О, как жалко, а мы так хотели…» Или, например, 5 лет назад мы купили ноутбук на фирму. Он замечательно работает до сих пор, он стоит на балансе, на нём инвентарный номер, на нём работает человек.

И вдруг в этом году нас штрафует налоговая, списывает стоимость ноутбука.

Оказывается, два года назад фирма-продавец попала в список лжепредпринимательских структур. Применяется законодательство задним числом и нас штрафуют, в общем-то, совершенно ни за что, просто грабят.

Бизнес в Беларуси: «Что происходит»

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