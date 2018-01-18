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Нас везли в фургонах, а мороз был жуткий. История о том, как двухлетняя девочка выживала в блокадном Ленинграде

18.01.2018 - 19:07

Новости Беларуси. Ровно 75 лет назад в ходе операции «Искра» советские войска прорвали блокадное кольцо Ленинграда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем самым они открыли коридор между городом и побережьем Ладожского озера. У тысяч людей появился шанс уехать подальше от горящей точки. Несколько сотен из них теперь живут в Беларуси.

Когда начались обстрелы, ей было всего два года. В блокаду Галина Савенко потеряла отца, а потом и мать с братом. Сироту случайно нашли в груде мусора и отнесли в детский дом. Именно это и спасло девочку от смерти.

Галина Савенко, житель блокадного Ленинграда:
Единственное воспоминание о детском доме в Ленинграде – гороховая каша, и как нас привели в баню мыться. Мы голенькие малыши с тазиками ходим по этому громадному помещению, кранов полно, а воды нет.

Но большинство о каше могли только мечтать. Талоны на еду и нормы, которые трудно назвать человеческими. Около полкило хлеба в день для военных и рабочих. Остальные довольствовались минимумом, а он – втрое меньше.

Екатерина Чичерова, СТВ:
Блокадный хлеб был похож скорее на строительную смесь, состоящую из муки, целлюлозы, опилок и клея. Но и такая еда была на вес золота. Одна буханка ежедневно спасала от голодной смерти, по крайней мере, трех человек.

Та самая «Дорога жизни» с бесконечными обстрелами машин и провалами под лед могла стать для Галины последней.

Галина Савенко:
Нас везли в фургонах, мы там лежали, укрытые одеялами, мороз был жуткий.

Еще у меня такое страшное воспоминание: лошадка нас везет на санях, трое нас малышей. Мы – закутанные голенькие в один тулуп. Видимо, что-то с нашей машиной случилось.

Конная повозка отвезла детей в Ярославль. Там маленькая Галя пробыла до конца войны. В 45-м ее нашла родная тетя и привезла обратно в Ленинград – уже тихий и спокойный.

Позже она станет переводчиком, выйдет замуж за военного и родит ему двоих сыновей. Исколесит почти весь Советский Союз и в итоге обживется в Синеокой. Но никогда не забудет свое прошлое. И сейчас в Минске она часто собирается с выжившими блокадниками. Чтобы почтить память тех, кто дал ей шанс на счастливую и мирную жизнь.

Нас везли в фургонах, а мороз был жуткий. История о том, как двухлетняя девочка выживала в блокадном Ленинграде

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