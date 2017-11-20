«Нас звал Цирк Дю Солей» Рок-группе «DRUM ECSTASY» исполняется 25 лет

25 лет, четверть века, исполняется известной белорусской рок-группе «DRUM ECSTASY». И её лидер — Филипп Чмырь — в студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.
25 лет, четверть века, исполняется известной белорусской рок-группе «DRUM ECSTASY». И её лидер — Филипп Чмырь — в студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.
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