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«Нас звал Цирк Дю Солей» Рок-группе «DRUM ECSTASY» исполняется 25 лет

20.11.2017 - 11:13

25 лет, четверть века, исполняется известной белорусской рок-группе «DRUM ECSTASY». И её лидер  — Филипп Чмырь — в студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

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