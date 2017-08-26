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НАСА опубликовало видео урагана «Харви» из космоса

26.08.2017 - 17:41

Новости США. Специалисты прогнозируют, что в скором времени из-за сильных ливней в Техасе могут произойти поистине катастрофические наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Некоторые районы уже затоплены. 26 августа НАСА опубликовало видео этого мощного урагана из космоса. По последним данным, он постепенно теряет свою силу. Тем не менее, в Техасе продолжает действовать режим стихийного бедствия.

НАСА опубликовало видео урагана «Харви» из космоса
НАСА опубликовало видео урагана «Харви» из космоса
Фото. НАСА опубликовало видео урагана «Харви» из космоса

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