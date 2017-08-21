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«Население не должно бояться, что после нас кто-то придет»: перепись населения пройдет в Беларуси в 2019 году

21.08.2017 - 16:39

Новости Беларуси. В Беларуси впервые в перепись населения включат раздел о сельском хозяйстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В анкете, кроме базовых вопросов о месте жительства, доходах и условиях быта, у граждан спросят о наличии дачных участков и подсобного хозяйства.

Все вопросы будут максимально простые. Полученные данные позволят Белстату достоверно оценить валовой сбор продукции сельского хозяйства. Провести учет нашим специалистам поможет продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь:
Мы начали работу с ФАО по самому непосредственно вопроснику. Есть ряд вопросов, которые обязательны для проведения переписи по сельскому хозяйству. Кроме того, они готовы нам помочь в информационной поддержке.

Еще раз повторюсь о том, чтобы население при проведении переписи не боялось того, что после нас кто-то придет: либо налоговая, либо еще какие-то органы – ни в коей мере! Это только для статистики и для качественной оценки именно статистических показателей.

Перепись населения пройдет осенью 2019 года. Для заполнения анкеты впервые будут использованы планшеты. С их помощью сроки обработки данных удастся сократить до 1,5 лет. Новые технологии опробуют до начала масштабной кампании. Пробная перепись пройдет в Молодечненском районе уже в октябре 2017 года.

«Население не должно бояться, что после нас кто-то придет»: перепись населения пройдет в Беларуси в 2019 году

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