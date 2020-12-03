«Наш Президент не ушёл, как Горбачёв. Он не ушёл – он стал впереди, его все увидели». Мнение Виталия Уткина
Новости Беларуси. Кому выгодна Беларусь нестабильная? Нужен ли нашей стране геополитический разворот? И что белорусы сегодня ценят в первую очередь?
В студии программы Новости «24 часа» на СТВ Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального Собрания Беларуси.
Илона Волынец, СТВ:
Накануне прошло заседание ОДКБ. И наш Президент, и Президент России в очередной раз заявили о том, что на нашу страну оказывается беспрецедентное давление извне. А вот на ваш взгляд, события, которые у нас внутри страны разворачивались, начиная с августа – и вдруг неожиданно наращивание военных сил на границах, это взаимосвязано или нет?
«Подтянули Вооруженные Силы блока НАТО к нашим границам в Прибалтику. Это реальное обострение, которое желают создать»
Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я думаю, что это полностью взаимосвязано, это отработанный сценарий и поэтапное движение, раскручивание определенной политической ситуации у нас в республике. Определенное влияние, использовали внутренние силы, внутренний резерв наших граждан, увидели, что внутри это не пошло. Поэтому для поддержания своих, скажем так, сил, которые незначительно остались у нас здесь в республике в виде граждан, сегодня подтянули Вооруженные Силы блока НАТО к нашим границам в Прибалтику. Поэтому это реальное обострение, которое желают создать.
А если коснуться дальше истории, возьмем 1990-й год, когда Михаил Сергеевич Горбачев, Шеварднадзе, министр иностранных дел Советского Союза – при развале Берлинской стены были определенные договоренности, что блок НАТО дальше границ Германии в сторону востока не движется. К сожалению, эти исторические моменты уже забыли.
И то, что говорит Президент Путин. Он сказал: «Я уверен, что белорусский народ в этой ситуации разберется сам, не нужно вмешиваться». И при этом он акцентировал внимание на мудрость нашего Президента как политика. Если мы историю на 4-5 лет назад отвернем, то мы узнаем, когда был украинский конфликт в Донецке, что нашего Президента признали лучшим политиком в мире. Это было, сегодня нельзя это отрицать. И сегодня мы прекрасно видим, что наши силы, уверенность нашего народа, уверенность наших Вооруженных Сил, уверенность наших соседей, уверенность блока ОДКБ в единой системе останавливают вот эти желания расширить свое присутствие и сдвинуться ближе к границам России, сделать как бы наш белорусский народ... Это же не просто завоевание территорий. Для белорусского народа абсолютно другие правила жизнеустройства, абсолютно другой социальный пакет.
Владимир Путин: надеюсь, что белорусскому народу хватит политической зрелости решить все свои внутренние вопросы
Илона Волынец:
Раз вы затронули эту тему, действительно многие эксперты говорят о том, что суть происходящего сейчас в Беларуси – ближе подобраться к России, отрезать ее вообще от внешнего мира. К сожалению для отдельных государств, Беларусь сейчас не соглашается плясать под западную дудку. Но если все-таки представить, что белорусы выберут такое вот направление прозападное, чем это может быть чревато для нас?
«Никогда никакой чужой представитель страны не будет относиться лучше к белорусу, чем белорус к белорусу»
Виталий Уткин:
Я хочу сказать, что музыкальный инструмент – дудка, под которую говорят, чтобы белорусы плясали, я думаю, она может измениться абсолютно на другой инструмент, под который нам очень сложно будет плясать. Никогда никакой чужой представитель страны не будет относиться лучше к белорусу, чем белорус к белорусу, в различных ситуациях. Поэтому сегодня я бы не хотел видеть эту картину, с учетом того, что у нас абсолютно разная история. Наша история построена на Победе советской армии, борьбе с капитализмом, и абсолютно другой социальный блок развивается – это бесплатные школы, бесплатная медицина. Это абсолютно другой уклон и абсолютно другое отношение человека к человеку.
Илона Волынец:
Виталий Юрьевич, вы же постоянно общаетесь с избирателями, слушаете и какие-то проблемы, и вопросы, и предложения. Вот сейчас, как вам кажется, белорусы начали ценить то, что имеют, они поняли, насколько легко можно все потерять?
«Люди стали сплачиваться вокруг хорошего: и в трудовых коллективах на предприятиях, и на улицах»
Виталий Уткин:
Я с полной уверенностью могу сказать, что ситуация, по сравнению с августом-сентябрем, изменилась в корне. И сегодня большая часть нашего населения ценит нашего Президента как гаранта Конституции. Они увидели, что наш Президент не ушел, как Горбачев. Он не ушел – он стал впереди, его все увидели. Это самое основное. И эта уверенность в людях, хотя постоянно фейками нас забрасывают, абсолютной ложью, которая не существует – сегодня в Палате представителей заседала комиссия по этому поводу, и журналисты ваши собирались – то есть о мере ответственности за вранье, за это журналистское, политическое, можно сказать, мошенничество, то, что вводят в заблуждение людей – обман для достижения своей какой-то корыстной цели.
Люди стали сплачиваться вокруг хорошего. Это и в трудовых коллективах на предприятиях, это и сегодня на улицах во дворовых территориях, особенно когда удается решить какой-то вопрос вместе с органами исполнительной власти, люди видят эту доброту, видят это движение и то, что только мы сами можем сделать.
Наша родная, братская Украина сделала не такой выбор, как мы. Мнение Григория Азарёнка
Григорий Азаренок, корреспондент:
Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок. Это «Тайные пружины политики – 2020». Здравствуйте.
В современном мире союз – это не преимущество, это насущная необходимость. Все страны мира выстраивают коалиции, подписывают пакты, стараются не упустить выгодных взаимоотношений. Мы были в свое время прозорливее других. После развала СССР мы быстро смели с повестки националистическую мерзость и заявили, что мы в мире не одни.
Григорий Азаренок:
На Западе солнце умирает, на Востоке рождается. И поэтому мы выбрали жизнь, а не смерть.
Ведь что нам всю нашу историю предлагал Запад? Он предлагал нам Иосафата Кунцевича. Сейчас он считается просветителем земель белорусских. Просвещал он следующим образом: православных, не перешедших в унию, запрещал хоронить, а те тела, что уже были преданы земле, выкапывать и скармливать собакам.
Они предлагали нам французского просвещенного солдата, который читал Вольтера, рассуждал о свободе личности, а заодно сжигал и разрушал наши древние святыни, устраивал в храмах конюшни, насиловал, грабил и убивал под предводительством самого просвещенного лидера объединенной Европы.
Григорий Азаренок:
Они предлагали нам польского пана, который бил плеткой холопа, издевался над ним в Березе-Картузской, запрещал язык и культуру, уничтожал, бил, пытал и глумился.
Они предлагали нам великий немецкий порядок. С газовыми камерами, концлагерями, Тростенцом, пламенем Хатыни, гауляйтером Кубе и обвернувшимся в бело-красно-белый флаг предателем, лижущим сапог арийского хозяина. Напомню, что не одна Германия вступила тогда на наши земли. Это была вся объединенная Европа. Гитлеровский нацизм приветствовали все просвещенные державы мира, эту идеологию вынашивали английские и французские круги, они дали ему собрать под собой весь континент.
Григорий Азаренок:
Что они предлагают нам сейчас? А что они вообще могут предложить? Они нищие, при всем кажущемся величии и богатстве. Закат Европы по Шпенглеру уже случился. Европа сейчас – колония дикого, полуобразованного американского янки. У них нечего предложить, кроме мужчины в латексе, которого на четвереньках ведут на цепи по площадям всех европейских столиц.
Наша родная, братская Украина сделала не такой выбор, как мы. Они с подобострастными глазами, задрав галифе, отрекшись от веры и роду племени, вытанцовывая дикий гопак поскакали туда. А там им плюнули в лицо, ударили по щеке, обобрали до нитки, уничтожили промышленность, культуру, уже отбирают даже землю, унизили и обсмеяли. Вот и вынуждена наша великая родная сестра быть шестеркой у новых хозяев и присоединяться к общему хору наших хулителей.
Григорий Азаренок:
Запад может казаться привлекательным только тем, у кого Instagram заменил реальную жизнь. Тем, кто забыл заветы наших предков, кто не чувствует наш язык.
А иначе друзья – вы достойны любых унижений,
Если вам все равно, на каком языке говорить.
Нашего Президента критикуют за то, что в свое время он, заручившись народной поддержкой, вернул достойный статус русскому языку. В то время мы сделали это единственные. Но глава государства чувствовал глубинные чаяния народа, которые выразил еще Максим Танк.
Tы – шчacця, cвaбoды i дpyжбы вяшчyння,
Tы – cвeтлaя пa-нaд зямлей зapaнiцa,
Tы – шчыpaгa cэpцa жывaя кpынiцa,
Кpыштaльнaя pycкaя мoвa!
Григорий Азаренок:
Мы протянули руку России тогда, когда она была унижена. Когда от нее все бежали. Когда правили бал раздробленность, разврат, хаос и разграбление. Когда только ленивый не пинал раненого медведя. Мы пришли к нему и сказали: «Мы с тобой, брат, все будет хорошо».
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Григорий Азаренок:
И сейчас понимаем, что, поступив по совести и чести тогда, мы единственные были правы. Они вновь собирают крестовый поход. У них чудовищный кризис, а поэтому вновь нужно грабить.
Я знаю, Америка, как ты жирела,
Я знаю, откуда богатство твое:
В нем слезы Гренады, в нем муки Кореи,
В нем горе Вьетнама к отмщенью зовет!
Они концентрируют войска. Они взвинчивают гонку вооружений. Они размахивают санкциями. Они вскармливают пятую колонну. Нам есть чем ответить.
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Григорий Азаренок:
Они относятся к нам как к унтерменшам и не скрывают этого. Всегда относились так. И сейчас мы слепим их черные глаза. Слепим нашей силой, нашим единством и нашей правдой. Но в своей пещерной злобе, в своей жадности, в своей иезуитской хитрости они скрывают свою зависть и трусость. За прекрасными вспаханными белорусскими полями стоят воля лидера, народное единство и гиперзвук.