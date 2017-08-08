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«Наша основная задача – достучаться до родителей»: в Беларуси дети все чаще проглатывают посторонние предметы

08.08.2017 - 14:39

Новости Беларуси. Белорусские медики бьют тревогу: в стране все чаще регистрируют случаи употребления детьми посторонних предметов и жидкостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только с начала 2017 года в Республиканский центр хирургии поступило в 4 раза больше пациентов, которые попробовали на вкус различные химикаты. Попадание агрессивных реагентов в организм может привести к смерти и инвалидности.

Константин Дроздовский, директор «РНПЦ детской хирургии»:
Мы подготовили предложение вместе с Министерством здравоохранения по техническим моментам, по определенным надписям, по сертификации агрессивных средств, которые продаются в наших магазинах, которые попадают в руки детей.

Однако наша основная задача – достучаться до родителей и попытаться объяснить им, что только их задача уберечь ребенка от попадания инородных тел, прежде всего – батареек и агрессивных химических жидкостей, в пищевод и желудок ребенка.

Для того, чтобы бытовая химия меньше привлекала внимание детей, выпускать ее в Беларуси предлагают в упаковке не яркого цвета, к тому же, в пакетах и флаконах со специальной защитой.

«Наша основная задача – достучаться до родителей»: в Беларуси дети все чаще проглатывают посторонние предметы

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