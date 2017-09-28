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Наша природа – глубинка, наши озера, леса, экотуризм: в декабре одним чартерным рейсом по направлению в Андалусию станет больше

28.09.2017 - 17:53

Новости Беларуси. Увидеть картины легендарного Пикассо смогут белорусы уже в 2018 году. Такую договоренность удалось достичь с мэрией Малаги, где сегодня хранятся работы художника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо тесных культурных связей между Беларусью и страной корриды и фламенко, ежегодно растет взаимный интерес и в туристической сфере. Так, в декабре одним чартерным рейсом по направлению в Андалусию станет больше.

Руслан Лобанок, директор туристической фирмы:
Сдержанный, неприхотливый, чем-то очень сильно похожий на белорусов. Их удивит, наверное, наша природа – глубинка, наши озера, леса, экотуризм. Это очень интересно.

Напомним, в январе 2018 года в Мадриде на крупнейшей туристической выставке «Фитур-2018» свой туристический потенциал впервые представит и наша страна. В рамках форума откроют национальный павильон Беларуси.

Наша природа – глубинка, наши озера, леса, экотуризм: в декабре одним чартерным рейсом по направлению в Андалусию станет больше

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