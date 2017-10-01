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«Наша семья – как улей, в котором все очень трудолюбивые пчелки»: репортаж о династии учителей из Витебска с общим стажем больше 150 лет

01.10.2017 - 16:28

Новости Беларуси. 1 октября в Беларуси отмечают День учителя. Примеров истинного служения профессии – немало. Наш корреспондент Анастасия Бут отправилась в гости к настоящей династии педагогов. И выяснила: общий учительский стаж семьи – больше 150 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совсем недавно она сама была школьницей, а сегодня Нина Климентионок воспитывает сразу 24 первоклашек. 1 сентября 2017 года для девушки, как учителя, прозвенел ее первый звонок.

Нина Климентионок, воспитатель группы продленного дня средней школы №33 Витебска:
Как-то видела только учителей в жизни. Все учителя – бабушка, тетя, мама потом мастером работала.

Выбор профессии для Нины был очевиден. Она станет учителем, как большинство ее родных.

Средняя школа №23 Витебска – особенное место для всей семьи Клементионок. Здесь получили образование сама Нина, ее тетя и дедушка. Состоялась как руководитель бабушка. Валентина Николаевна уже более 20 лет работает директором этой школы.

Быть учителем Валентина Климентионок, ныне старшая в семье, хотела с детства. Перед глазами всегда были выдающиеся учителя: двоюродный дедушка – директор колледжа, мама – математик. Приумножать славу династии пошла и она с родной сестрой. Не в математической среде оказалась только дочь нынешнего директора школы – Ольга Крылова. Она социальный педагог, некогда мечтающий стать ветврачом.

Ольга Крылова, социальный педагог средней школы №23 Витебска:
На момент поступления в университет, у меня не было, честно признаться, искреннего такого желания, как говорят, от души стать педагогом. И уже затем, спустя время, уже поработав несколько лет в школе, и сейчас я могу с твердой уверенностью сказать, что я нахожусь на своем месте, я люблю свою работу, я люблю своих детей, я занимаюсь любимым делом.

Валентина Клементионок, директор средней школы №23 Витебска:
Я больше представляю свою семью как улей, в котором все очень трудолюбивые пчелки, которые постоянно работают над собой и постоянно стараются добиться самого лучшего. Но не в стремлении стать человеком, превосходящим всех, а в стремлении всё сделать качественно и ответственно.

Нет стремления менять место работы, идти куда-то в другую сферу. Мы в школе работаем и мы в ней остаемся.

Что любопытно, из 6 педагогов династии – 5 математиков. Любовь к королеве наук, школе и детям, шутят наши героини, в их семье заложены на уровне ДНК. Не зря ведь все вместе они учат каждое последующее поколение вот уже 150 лет.

«Наша семья – как улей, в котором все очень трудолюбивые пчелки»: репортаж о династии учителей из Витебска с общим стажем больше 150 лет

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