«Наша задача – из мужика сделать мужика». Анонс программы «В обстановке мира»
Новости Беларуси. Тема новых льгот для срочников и резервистов в том числе станет предметом обсуждения участников ток-шоу «В обстановке мира», которое выйдет 12 февраля в вечернем эфире СТВ.
«Мне форму новую дадут». Кому предстоит уже в весенний призыв примерить новое обмундирование?
Боятся молодые люди, что вчера они были негодными, а завтра вдруг внезапно все станут годными.
Кто согласно новым требованиям к состоянию здоровья призывника будет освобожден от воинского долга?
Если действительно есть заболевания у гражданина, не нужен он в Вооруженных Силах.
Обсудим, в каких условиях проходят сегодня срочную службу белорусские солдаты.
В армии, по сути, как в санатории.
Поговорим о том, почему мирной Беларуси стоит беспокоиться о боеспособной армии и зачем нужно «идти родине служить».
Наша задача – из мужика сделать мужика.
Расскажем о новых преференциях и льготах для отслуживших и порассуждаем о том, что каждый гражданин может сделать для безопасности своей страны.
Словы пра любоў да радзімы без канкрэтных справаў мёртвыя ёсць.
В Вооружённых Силах прокомментировали новый указ о дополнительных льготах срочникам и резервистам
Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы в программе «В обстановке» мира сразу после информационного часа на телеканале СТВ.
В Вооружённых Силах прокомментировали новый указ о дополнительных льготах срочникам и резервистам
Новости Беларуси. Службу в армию зачтут в страховой стаж. Президент подписал указ, который предусматривает дополнительные льготы для тех, кто находится на срочной военной службе и в резерве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь военнослужащим-срочникам будет положено обязательное социальное страхование. Это позволит засчитать службу в страховой стаж, который необходим для выхода на пенсию.
У солдат появились бонусы и при поступлении. При наличии в аттестате среднего балла не ниже 6 и по рекомендации воинских частей после армии молодые люди смогут бесплатно пойти учиться на факультет довузовской подготовки. А при распределении получат преимущественное право выбора места работы.
Андрей Мурашов, консультант отдела призыва Главного организационно-мобилизационного управления Вооруженных Сил Беларуси:
Этот указ направлен на дальнейшую социальную защиту военнослужащих. В первую очередь очень многих волновал такой вопрос, он активно обсуждался в нашем обществе: включение именно срочной военной службы в обязательный пенсионный страховой стаж. Теперь этот вопрос решен.
Немаловажный вопрос социальной защиты был решен, когда столкнулись с такой проблемой: при призыве молодого человека в армию, его семью отдельные наниматели, особенно в общежитиях, практически выселяли на улицу. Если бы не вмешательство местных органов власти, семья защитника Родины оказалась бы на улице. Теперь этот вопрос тоже решен. Граждане, которые проходят срочную службу, и их семьи теперь имеют право пользоваться жилыми помещениями в общежитии.
Эта тема также будет в центре внимания участников ток-шоу «В обстановке мира», которое выйдет 12 февраля на нашем телеканале.