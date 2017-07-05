«Наши дети, мне кажется, не случайно родились в этот день, мы ждали лишние две недели»: эмоции белорусок, ставших мамами 3 июля

Новости Беларуси. Матерей, родивших 3 июля, поздравляли в родильном доме Минской области. Это традиционная акция, которую проводят ежегодно после празднования Дня Независимости, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Подарки от руководства региона, а также общественного объединения «Белая Русь» получили 11 женщин. Наборы для новорожденных придутся кстати.



Пациентки клинического родильного дома Минской области:

Эти вещи незаменимы, потому что памперсов, постельного белья много не бывает, когда дома такой маленький ребенок.

Наши дети, мне кажется, не случайно родились в этот день, мы ждали лишние две недели.

Ребенок второй, планировался на 6 июля, но решил родиться в праздник.

У нас в семье первенец – девочка. Мы очень-очень ждали, очень рады, что в такой день она родилась. Эмоции просто переполняют!

Светлана Боронок, председатель областной организации ОО «Белая Русь»:

Это очень символично, что общественная организация «Белая Русь» всегда уделяет внимание молодому поколению, потому что это наше будущее. Мамы деток, которые родились 3 июля, уже на протяжении 9 лет получают подарки от общественной организации. Первые дети уже окончили второй класс. Я думаю, что эта традиция будет продолжаться.

Петр Мосько, главный врач клинического родильного дома Минской области:

За первые полгода у нас на свет появилось практически 2000 малышей. Любая женщина хоть раз в году, но бывает в стенах родильного дома или женской консультации. Наши жители прекрасно видят, как улучшается наша материальная база.

На сегодняшний день возможности белорусской медицины абсолютно сопоставимы со среднеевропейским уровнем. Мы очень стараемся, чтобы развиваться дальше.

И к слову. Ежегодно в родильном доме Минской области появляется на свет около 100 тысяч новых жителей региона. Сюда поступают женщины с патологиями, и каждая из них получает помощь по самым современным медицинским стандартам.