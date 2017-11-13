«Наши игроки моложе американок, немного не хватило опыта»: подводим итоги Кубка Федерации с Александром Василевским

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» Александр Василевский – экс-капитан сборной Республики Беларусь в матче Кубка Дэвиса.

Александр, что стало решающим в парной встрече, что склонило чашу весов не в нашу сторону?

Александр Василевский, экс-капитан сборной Республики Беларусь в матче Кубка Дэвиса:

Наверное, недостаток опыта у игроков нашей команды. Надо отметить, что наши игроки моложе американок. Наверное, немножко не хватило опыта. Ведя во 2-м сете – 5:2, конечно, надо было дожимать, но, к сожалению, не получилось. Но есть надежда, что дальше будет лучше у нас.