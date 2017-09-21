«Наши учения под конкретную проблему. В мире появился противник для всех – это терроризм»

Александр Павловский, доктор военных наук, действительный член Академии военных наук Российской Федерации, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Александр Павловский, доктор военных наук, действительный член Академии военных наук Российской Федерации, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
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