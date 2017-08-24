Наши в Париже: серебро Василисы Марзалюк и бронза Ирины Курочкиной

Новости Беларуси. Не обделены наградами наши спортсмены и в Париже, где близится к завершению чемпионат мира по борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

23 августа порадовали девушки.

Василиса Марзалюк была очень близка к золоту в весе до 75 килограммов, но буквально на последних секундах финальной схватки упустила преимущество над турчанкой Ясмин Адар (4:5), и довольствовалась серебром.

Бронзу в весовой категории до 55 килограммов увезет в Беларусь Ирина Курочкина.

В медальном поединке она сломила сопротивление француженки Матильды Ривьер.