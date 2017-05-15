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Насколько популярен водно-моторный спорт в Беларуси и можно ли им заниматься детям?

15.05.2017 - 11:07

Совсем недавно на Цнянском водохранилище под Минском проходило Первенство Беларуси и Кубок Победы по водно-моторному спорту. Соревнования для представителей столицы и Минской области. За победу боролись юноши от 10 до 16 лет и взрослые.

О том, насколько популярен этот спорт в нашей стране, и можно ли им заниматься детям – поговорим с гостями программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ. Гости программы – представитель Белорусской федерации водно-моторного спорта – Владимир Жуковский и победитель Первенства Беларуси среди юниоров в классе GT-15  Данила Федорец.

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