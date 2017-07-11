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«Настало время поговорить о цифровой революции»: Михаил Гусман о XIX Всемирном конгрессе русской прессы

11.07.2017 - 14:40

Новости Беларуси. XIX Всемирный конгресс русской прессы принимает Минск 11 июля. До начала форума журналисты и другие представители медийного пространства отправились к монументу Победы, где почтили память павших в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конгресс русской прессы проходит ежегодно. Наша страна принимает его во второй раз. 12 июля Минск станет дискуссионной площадкой мирового масштаба. В пленарном заседании – а это ключевое мероприятие медиафорума – участие примут представители русскоязычной прессы более чем из 50 стран. Глобальных тем прозвучит немало. К примеру, участники будут рассуждать о деятельности СМИ в условиях цифровой реальности, а также о роли прессы в освещении военных конфликтов.

Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС, ответственный секретарь Всемирной ассоциации русской прессы:
Естественно, мы обсуждаем на наших конгрессах профессиональные вопросы. Сегодня в условиях современных вызовов, в условиях технологических, иных вызовов настало время поговорить в том числе о цифровой революции в нашем с вами профессиональном деле.

Анастасия Лесникова, главный редактор журнала «Моя Мальта» (Россия):
Ежегодный конгресс ВАРПа, безусловно, нам очень помогает обмениваться опытом, получать профессиональные консультации, обмениваться контактами. Опять же, мы создаем какие-то альянсы.

Для участников форума подготовлена не только официальная, но и культурная программа. Вечером журналистов ждут в Национальном олимпийском комитете. Гостям покажут выставку спортивных достижений Беларуси. Также здесь состоится презентация вторых Европейских игр, которые пройдут в Беларуси в 2019 году.

«Настало время поговорить о цифровой революции»: Михаил Гусман о XIX Всемирном конгрессе русской прессы
Журналисты возложили цветы к монументу Победы в Минске
Фото. Журналисты возложили цветы к монументу Победы в Минске
Журналисты возложили цветы к монументу Победы в Минске
Фото. Журналисты возложили цветы к монументу Победы в Минске
Журналисты возложили цветы к монументу Победы в Минске
Фото. Журналисты возложили цветы к монументу Победы в Минске

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