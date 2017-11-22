﻿ Натали Портман рассказала о постоянных домогательствах на съемках | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Натали Портман рассказала о постоянных домогательствах на съемках

22.11.2017 - 13:16

Натали Портман выступила с речью на фестивале Vulture в Лос-Анджелесе, где рассказала, что сталкивалась с дискриминацией и домогательствами во время работы над практически всеми своими фильмами.

Актриса рассказала, что когда начались голливудские секс-скандалы она обрадовалась, что с ней ничего подобного не было. Но через некоторое время она поняла, что к ней не применяли насилие, но с дискриминацией и домогательствами она сталкивалась на каждом шагу.

«Однажды один продюсер пригласил меня полетать на частном самолете. Когда я пришла, нас оказалось всего двое, и там была подготовлена только одна кровать. Ничего не случилось, со мной ничего не сделали. Я сказала: «Это заставляет меня нервничать», и это приняли во внимание. Но это все равно не нормально, понимаете?» — рассказала Натали.

Актриса также выступила против сексуализации и объективизации детей в кинематографе. «Из-за моей первой роли в «Леоне» в рецензиях меня сравнивали с Лолитой и все такое — меня это очень пугало», — делится актриса.

На фоне скандала с Вайнштейном всплыло множество нелицеприятных историй с известными людьми.

Последние громкие обвинения поступили в адрес режиссера Оливера Стоуна.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Режиссера Оливера Стоуна обвинили в сексуальных домогательствах
Фото: instagram.com/gagara1987
Полина Гагарина показала, как меняла прическу
Фото: instagram.com/gagara1987
Лысая Полина Гагарина удивила поклонников новым образом
Фото: instagram.com/buzova86
Ольга Бузова станет ведущей нового проекта
Фото: instagram.com/maxgalkinru/
Фотофакт. Пугачева и Галкин обвенчались
Фото: instagram.com/natashashkuleva
Малахов и Шкулева: 10 фото молодых родителей
Фото: instagram.com/malakhov007
Долгожданный первенец: Андрей Малахов стал отцом
Фото: instagram.com/kartozz
Настасья Самбурская стала ведущей вместо Елены Летучей
Все новости по теме Звезды
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru