Наталья Кочанова: надо заниматься экономикой каждого предприятия, чтобы обеспечить работой наших граждан
Новости Беларуси. Глава Совета Республики ознакомилась с социально-экономическим развитием Ошмянского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помимо встречи с депутатским корпусом Гродненской области, Наталья Кочанова посетила местные предприятия. Есть проблемные моменты, но и перспективы для развития тоже есть.
Галина Буро подробнее.
В заботливых женских руках – детали от сложной техники. Прекрасный пол наравне с сильным трудится над двумя сотнями наименований продукции завода «Радиотехника» в Ошмянах.
Предприятие с корнями – есть свои трудовые династии. Всего же в штате 160 человек – местные жители. Большинство, как и, например, слесарь Оксана Кащиц, всю жизнь работают на предприятии.
Оксана Кащиц, слесарь монтажного цеха ОАО «Радиотехника»:
Важно, чтобы была рабочим работа и зарплата была.
Продукцию этого завода знают от Гродно до Тюмени. Например, по таким ступеням эскалатора каждый день спускаются в метро москвичи, автокомпоненты, изготовленные здесь, установлены на брендовой белорусской и российской технике, есть детали в рамках импортозамещения, некоторые товары и вовсе уникальны на просторах СНГ. А главное, производство мобильно – в любой момент готово перестроиться под требования рынка.
Сергей Концевой, директор ОАО «Радиотехника»:
Работаем стабильно, загрузка есть, зарплата выплачивается своевременно. Последние годы наблюдается ежегодный рост как объемов, так и выручки, и экспорт.
Несмотря на широкую линейку товаров и явный спрос на нее, завод еще в 2019 году показателями не блистал. Новые возможности дало вхождение завода в холдинг «Автокомпоненты», в этом году расширили сотрудничество с ведущими белорусскими предприятиями.
Галина Буро, корреспондент:
Почти 50 % продукции предприятия идет на экспорт, в основном в Российскую Федерацию. Из-за пандемии коронавируса, как известно, в стране-соседке объявлен карантин. А это может существенно сказаться на финансовом положении предприятия.
Растет как на дрожжах – это явно не про зарплату на соседнем дрожжевом заводе. А все дело в возросшей конкуренции на внутреннем рынке – увеличить объемы можно, вот только куда столько продать? Приходилось даже порой снижать себестоимость.
Теперь решили взять курс на Евросоюз, уже заключили договор на поставку жидких дрожжей. Но есть и более неожиданный и амбициозный план – объединить усилия с гродненским производителем сельскохозяйственных удобрений. Ведь комбинат начал выпуск регулятора роста растений.
Михаил Яжевич, директор Ошмянского дрожжевого завода:
Это сушеные дрожжи, выращенные и высушенные по особой технологии. Это разработка комбината, она запатентована. Мы отдавали на испытание в сельскохозяйственные кооперативы. На сахарной свекле урожайность увеличилась на 70 центнеров с гектара.
В 2020 году заводу исполнится 130 лет, в последний раз перевооружение здесь было еще в советское время. Руководитель комбината рассказал, что завод нуждается в модернизации – оборудование слишком энергоемкое. И лишние растраты отражаются на цене товара.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
По отношению к предыдущему году рост есть. Важно, что на предприятии выросла рентабельность, это очень важно. Но, конечно, те предприятия, про которые я говорила, надо подтягивать заработную плату. Четко была поставлена задача Президентом нашей страны – дойти до каждого предприятия – это очень важно. Страна небольшая, а в нынешних условиях мы видим, что происходит с экономиками других стран. И мы понимаем, что сейчас надо заниматься экономикой каждого предприятия для того, чтобы обеспечить работой наших граждан, для того, чтобы выпускалась конкурентоспособная продукция, импортозамещающая продукция.
Смотреть за людьми и экономикой своих районов, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину – это то, о чем говорил Президент, когда назначал новых глав районов. Он напомнил всем руководителям, что заигрываться с рынком опасно, можно упустить ситуацию и тогда появятся проблемы. И решать их все равно придётся.
В ходе визита в Ошмянский район глава Совета Республики проконтролировала, как на местах выполняются и поручения Президента в социальной сфере – это внимательно отнестись к пожилым людям.
Наталья Кочанова:
В целом, я удовлетворена тем, что я увидела здесь, в территориальном центре, потому что в Ошмянском районе 8300 пенсионеров. Никакого труда не составляет просто обзвонить людей, предложить свою помощь. Потому что я знаю, что люди пожилого возраста – они очень скромные, многие иногда даже не хотят кого-то побеспокоить. Ну, такие эти люди. Поэтому надо предложить свою помощь.
Подключится к работе должны не только волонтеры, но и депутаты. Ведь они хорошо знают свои районы и округа, понимают, где необходима помощь. Ключевое слово – поддержать как людей, так и предприятия.
Руководитель дизайн-центра «Камволя»: у нас есть возможность опробовать ткани, почувствовать их качество
Новости Беларуси. Созданный на «Камволе» дизайн-центр позволит предприятию расширить линейку и выйти на продажу продукции с добавленной стоимостью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наталья Кочанова посетила «Камволь»: «Заработная плата для такого предприятия должна быть более достойной»
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Поставлена задача не просто выпустить ткань, а должна быть продукция с высокой добавленной стоимостью. А значит не сырье, не материал должны быть конечным продуктом. А конечный продукт – это, конечно, те изделия, которые будут выпускаться из этих тканей.
Предприятие работает, работает в две смены. Люди работают, получают заработную плату своевременно. Реализация этого инвестпроекта выполнена, но сейчас надо выпускать те ткани, которые были предусмотрены при реализации этого инвестпроекта.
Эльвира Жвикова, руководитель дизайн-центра ОАО «Камволь»:
Дизайн-центр – это действительно уникальный проект, который призван создать предприятие замкнутого цикла. С одной стороны, мы производим камвольные ткани, с другой стороны – мы выпускаем готовый продукт на выходе.
Именно здесь, в дизайн-центре, у нас есть возможность опробовать эти ткани, почувствовать их качество, почувствовать их на ощупь, как они ведут себя в производстве.